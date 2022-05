Pakt Pentagoon Kortessem op de laatste speeldag de titel in liga 2? Zelf moeten de Limburgers winnen in Mechelen, maar er zijn nog een paar andere voorwaarden die vervuld moeten worden. Zo mag leider Izegem niets rapen bij Overpelt en moet Evergem in Waasmunster op zijn honger blijven zitten.