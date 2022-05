REACTIES. Girmay moest in de remmen, Démare na fotofinish in de Giro: “Jump maakte het verschil”

De Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft donderdag zijn tweede ritzege op rij veroverd in de Ronde van Italië. Al had hij daar wel een finishfoto voor nodig: “Het was echt nipt, maar ik voelde me al eerste op de streep”, zei hij kort na zijn overwinning.

Démare haalde het in een massasprint in aankomstplaats Scalea met minieme voorsprong voor de Australiër Caleb Ewan. “Het was echt nipt. Winst of verlies ligt echt dicht bij elkaar. Maar vandaag valt het dubbeltje mijn kant op”, grijnsde hij na afloop. “Op de streep voelde ik me eerste. Maar tot de fotofinish uitsluitsel gaf, was die zege er niet. Ik ben supertevreden.”

Net als bij zijn sprintzege van woensdag kon Démare rekenen op een stipte sprinttrein. “De ploeg heeft opnieuw superwerk gedaan. Ik denk dat het niet beter kon. Onze plaatsing was echt super, op ieder punt. Ik voelde daarna dat ze (Ewan en Mark Cavendish, nvdr.) snel aangingen. Ik moest mijn versnelling nog doen, maar het kwam erop aan dat ik een opening vond. Ik voelde dat Cavendish aan de linkerkant de deur dicht zou houden. Het werd een korte sprint voor mij, waarin ik op honderd meter heel snel moest aanzetten. Ik voelde dat ik snel terrein goedmaakte, maar dat het nipt zou worden voor de overwinning. Ik gooide mijn fiets over de streep, en dat maakte het verschil.”

Met zeven ritzeges wordt Démare de beste Franse rittenkaper in de Giro-geschiedenis. Hij doet één overwinning beter dan de vijfvoudige Tourwinnaars Bernard Hinault en Jacques Anquetil. “Da’s enorm”, genoot de dertigjarige sprinter met een kamerbrede glimlach.

© EPA-EFE

Ewan (2de): “Ik baal heel erg”

Net niet voor Caleb Ewan, die op een centimeter van de dagzege strandde. “Het team heeft gedaan wat het moest doen vandaag en me afgezet op de juiste plaats. Daarna kon ik mijn sprint aangaan wanneer ik wilde. Het zag er heel goed uit, maar uiteindelijk word ik net op de lijn geklopt. Ik baal heel erg, maar we kunnen ons optrekken aan het feit dat het evengoed wel onze kant op had kunnen vallen. De vorm en de ploeg zijn goed en ik ben gebrand op revanche.”

Girmay (4de): “Twee keer in de remmen gegaan zelfs”

Biniam Girmay zette zich voor de vierde keer in de top-vijf van een etappe in de Giro. “Er waren weer nogal wat gevechten de laatste kilometers. Iedereen was ineens heel nerveus na een echt lange koersdag. Mijn team deed het echt wel goed. Ik werd tot op 700 meter gebracht. Fantastisch. Er stond wat tegenwind in de spurt zelf, maar toch werd het een heel snelle sprint. Ik moest ook twee keer in de remmen, ook al zat ik in een goede positie. Maar ik moet toegeven dat Démare, Ewan en Cavendish sneller zijn dan mij”, aldus de winnaar van Gent-Wevelgem.”