Fietser zwaargewond bij aanrijding in Koersel

Beringen

Aan de Pieter Vanhoudtstraat in Koersel (Beringen) is donderdag rond 16.15 uur een aanrijding gebeurd waarbij twee voertuigen en een fiets bij betrokken waren. De fietser, een 35-jarige man uit Beringen, is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert buiten levensgevaar.

Over de omstandigheden van het ongeval is niets bekend. Vermoedelijk is de fietser aangereden door een voertuig en daarbij tegen een andere wagen gesmakt. (zb)