Minister Benjamin Dalle: “Journalisten worden toegevoegd aan lijst beschermde beroepen”

De minister kreeg in het parlement vragen over de toenemende uitdagingen voor de persvrijheid. “De laatste tijd neemt de fysieke en verbale agressie tegenover journalisten wereldwijd en ook in ons land toe”, zei Segers. “Journalisten worden meer en meer geïntimideerd.”

Zwaardere bestraffing

Journalisten moeten te allen prijze op een onafhankelijke manier hun werk kunnen doen, vond Dalle. “Volgens de informatie die we hebben gekregen van de minister van Justitie, zullen journalisten worden toegevoegd aan de lijst van beschermde beroepen, zoals wij ook herhaaldelijk hebben gevraagd”, zei de minister. “Gewelddelicten tegen journalisten zullen dan zwaarder bestraft worden. Ik denk, collega’s, dat het op dit punt zinvol is om vanuit deze commissie nog eens aan te geven dat er rond dit voorstel unanimiteit bestaat, zodat men zich op federaal niveau ook gesterkt voelt om dit ontwerp van de minister van Justitie ook effectief goed te keuren.”

Gevolgen

Een erkenning als beschermd beroep heeft nog een aantal andere gevolgen. Zo moet er altijd gevolg worden gegeven aan een melding van agressie tegen journalisten. Er zal ook een aparte tag worden toegevoegd, zodat dossiers van journalisten goed worden geregistreerd en opgevolgd.

“Minister, ik moet zeggen dat ik bijzonder blij ben met uw antwoord”, reageerde Segers. “Het is een nagel waar ik al heel lang op klop, en u ook. U hebt in uw beleid aandacht voor het vrijwaren van onze onafhankelijke en kwaliteitsvolle journalistiek. Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn, zoals u zegt, een hoeksteen van onze democratie. Dat zijn geen holle woorden. Het volstaat te kijken naar wat in Rusland gebeurt, waar de staatszenders al jarenlang de Russische burgers een rad voor de ogen draaien via uitgekiende propaganda, censuur en desinformatie.”