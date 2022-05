Elise Mertens viert volgende week rentree in Straatsburg: “Alles is onder controle”

Elise Mertens (WTA 33) keert volgende week terug op het tennistoneel na iets meer dan anderhalve maand afwezigheid door een beenblessure. Ze maakt haar rentree op het WTA-toernooi in Straatsburg (gravel/251.750 dollar). Het toernooi in Frankrijk dient vooral als voorbereiding op Roland Garros (22 mei tot 5 juni). Dat verklaarde haar manager Bob Laes donderdag.

“Elise heeft goed getraind en zal volgende week spelen op het toernooi in Straatsburg als voorbereiding op Roland Garros”, vertelde Laes. “Alles is onder controle”, vulde hij nog aan.

Mertens speelde haar laatste wedstrijd op 20 april op het WTA 250-toernooi in Istanboel. De Belgische nummer een liep toen een beenblessure op in haar eersterondewedstrijd tegen de Zweedse Rebecca Peterson.

Door de blessure moest Mertens het WTA-toernooi in Rome, dat momenteel gespeeld wordt, laten schieten. “Ik herstel goed en doe er momenteel alles aan om zo snel mogelijk terug op het court te staan en weer wedstrijden te kunnen spelen. Helaas zal ik dit jaar niet kunnen deelnemen in Rome”, liet Mertens eerder weten via sociale media.

Op het toernooi in Straatsburg vindt Mertens, volgende week het zesde reekshoofd, met de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 6), de Duitse Angelique Kerber (WTA 19) en de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 26), finaliste van vorig jaar, enkele te duchten tegenstandsters.