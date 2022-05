GIRO 2022. ETAPPE 7 ( Diamante – Potenza) Een leuke, maar oerlastige koersdag: krijgen we een Duitser in het roze?

Er kondigt zich op Vrijdag De Dertiende een leuke, maar oerlastige koersdag aan. De rit door de Zuid-Apennijnen is veruit de zwaarste sinds de start vorige week vrijdag in Boedapest. De kans is zeer groot dat we een koers binnen de koers krijgen. Los van de strijd om de dagzege kan het klassement op de Muur in Potenza opnieuw wat geschud worden. Eén van dé vragen is of Juan Pedo López bijvoorbeeld zo’n Lennard Kämna uit het roze kan houden?

Start: om 11.40 uur in Diamante

Aankomst: om 17.15 uur in Potenza

Afstand: 198 km (neutralisatie is 6 km)

Het parcours

De etappe kreeg vier sterren mee. Het is best een heel stevige rit door het middelgebergte. Ter illustratie: 4500 hoogtemeters telt de zevende rit door de Zuid-Apennijnen waarin het peloton maar over één col van eerste categorie moet. De Monte Serino met de top op 1402 meter is niet eens een reuzendoder, maar het gaat wel de hele dag doorlopend op en af met een colletje van derde categorie (Passo Colla) als appetizer. Het hoofdgerecht is eigenlijk tweedelig: na de Sirino (24,4 km lang, gemiddeld 3,8 procent stijgend) is er ook nog de Montagna Grande di Viggiano (2de categorie) waarvan de top nog 3 meter hoger is. Een best korte berg: slechts 6,6 km lang, maar een gemiddelde stijgingsgraad van 9,1 procent). Als dessert volgt op 23 km van het einde nog een bergje van derde categorie (La Sellata). Of 7,8 km aan 5,9 procent. De wegen zijn daarenboven smal, het wegdek kan putten bevatten en er zijn onderweg best wat ‘twisty points’.

De favorieten

Na de tijdrit van afgelopen zaterdag in Boedapest en de etappe naar de Etna van dinsdag is dit de derde bepalende rit. De kans is groot dat we in Potenza een nieuwe leider begroeten. Lennard Kämna staat slechts op 39 seconden van Juan Pedro López. Hij is daarenboven fan van zo’n rit door het middelgebergte. Remember zijn fantastische winst in Villard-de-Lans in de Tour van 2020 nadat hij op Le Puy Mary nog de duimen had moeten leggen voor Daniel Felipe Martinez na een al even memorabele etappe.

Een andere kanshebber is Alejandro Valverde die vooraf aangaf dat het klassement zich niet interesseerde. Of draaide hij daarmee iedereen een rad voor de ogen? Hij heeft het geknipte profiel voor deze aankomst, maar daarvoor moet hij zich wel mengen in de vlucht van de dag, of moet die marathonontsnapping in volle finale doodbloeden.

Dit zijn de sleutelmomenten

De Montagna Grande di Viggiano is kort maar krachtig. Het is de derde van de vier cols die in deze etappe meetellen voor het bergklassement. De laatste kilometer van de klim zit er zelfs een portie in waar de weg 15 procent omhoog loopt.

Dan zijn er nog de laatste drie kilometer richting Potenza die best pittig zijn. Zo gaat het op en af en is er nog een tunnel op 2 km van de finish. De etappe eindigt werkelijk op een Muur. De laatste 350 meter loopt het gemiddeld 8 procent op maar naar de streep toe wordt er geflirt met de 13 procent.

Dit moet u nog weten

Diamante, waar de start wordt gehouden, is een badplaatsje met circa 5200 inwoners en heeft acht kilometer strand en telt door de driehonderd muurschilderijen.

Potenza daarentegen is een middeleeuws, omwalde stad met centraal de kathedraal van San Gerardo. Het stadje met dik 65.000 inwoners heeft dertien kilometer trappen. Niemand doet beter in Europa.

