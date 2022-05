Kijkers mogen opnieuw meebeslissen over winst in ‘Huis Gemaakt’

VTM

Nadat de eerste kamerprijs gewonnen werd door het team in Beringen, ging de tweede overwinning en 2.000 euro extra renovatiebudget donderdagavond naar de badkamer in Antwerpen. Om te beslissen wie uiteindelijk met de hoofdprijs (de huissleutels) gaat lopen, schakelt VTM opnieuw de hulp in van de kijkers. Vijftig kijkers krijgen de kans om tijdens een exclusieve kijkdag net als Cerina, Hadisa en Gert voor jurylid te spelen. Zij mogen de panden in Beringen, Boortmeerbeek en Antwerpen beoordelen en stemmen voor hun favoriet. Inschrijven kan via vtm.be (nco)

‘Huis Gemaakt’, VTM, iedere dinsdag en donderdag, 20.35 uur