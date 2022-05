38.000 kijkers voor serie over Antwerps hotel

De nieuwe televisieavond bij VTM 2 was eerder deze week geen groot succes. De nieuwe docureeks Achter de Sterren, waarin men een kijkje neemt achter de schermen van het luxueuze Botanic Sanctuary hotel in Antwerpen, moest het stellen met amper 38.000 kijkers. Op hetzelfde moment trok het programma Vrederechters (372.349) op het eerste VTM-net haast tien keer zoveel kijkers. Voorafgaand was de belangstelling voor De Meilandjes Zonder Centen, waarin het bekende Nederlandse gezin een maand lang in een bijstandswoning vertoeft, ook maar pover. Daar keken 70.000 mensen naar. De voorbije maanden trok hun realityreeks Chateau Meiland op Play5 gemiddeld 200.000 kijkers.