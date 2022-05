Bijna het ganse peloton smakt tegen de grond, waarna Fabio Jakobsen naar de zege sprint in Ronde van Hongarije

De Nederlander Fabio Jakobsen heeft het Belgische Quick-Step Alpha Vinyl donderdag een nieuwe zege bezorgd in de tweede etappe van de wielerronde van Hongarije. Na een waaierslag en een massale valpartij in de finale, was Jakobsen de snelste in de sprint van een klein peloton. De Belg Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen - Baloise) werd derde, zijn ploegmaat Jens Reynders is de nieuwe klassementsleider.