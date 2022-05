Stormloop op supermarkten in Peking uit vrees voor nieuwe lockdown

Veel inwoners van de Chinese hoofdstad Peking hebben zich donderdag naar de supermarkt gehaast na geruchten over een dreigende lockdown in de stad. De geruchten houden verband met een opnieuw oplaaiende uitbraak van COVID-19.

Peking heeft de afgelopen dagen herhaaldelijk haar 20 miljoen inwoners gescreend, woningen met positief geteste mensen afgesloten en metrostations en niet-essentiële bedrijven gesloten. Daarnaast zijn ook veel andere openbare plaatsen gesloten en worden bewoners gedwongen van thuis uit te werken. Vooral het dichtbevolkte Chaoyang-district, ook thuishaven van verschillende multinationals, wordt hard getroffen.

In Shanghai ergeren miljoenen inwoners zich aan de draconische maatregelen. Eind maart werden zij opnieuw in lockdown geplaatst, wat zorgde voor problemen met de toevoer van verse producten. Uit angst voor een soortgelijk scenario na online geruchten over een lockdown haastten veel mensen in Peking zich donderdag naar de supermarkt.

De autoriteiten riepen de bevolking op niet in paniek te raken. “De zogenaamde lockdown van de stad Peking is een gerucht”, zei Pekingees ambtenaar Xu Hejian aan de media. Hij riep mensen op “verstandig te winkelen” en “zich geen zorgen te maken” over voedsel.

China wordt al twee maanden lang geconfronteerd met de ergste uitbraak van het coronavirus sinds januari 2020. Het ministerie van Volksgezondheid meldde donderdag 47 gevallen in Peking, waarvan 11 asymptomatisch zijn. Sinds eind april zijn er meer dan 800 gevallen gemeld.

Ondanks het feit dat de cijfers laag zijn in vergelijking met de rest van de wereld, blijven de Chinese autoriteiten streng toezien op hun zerocovidbeleid en doen hele steden op slot zodra er zich een paar COVID-gevallen voordoen.

