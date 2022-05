LIVE. Kan België doorstoten naar de finale van het Eurovisiesongfestival?

Zingen in discobal

Is het een Eurosongfestival als er niet minstens een artiest met een glinsterend pak op het podium staat? Emma Muscat uit Malta heeft haar stylist een discobal of tien laten in stukjes hakken voor haar jurk. Met haar popsong I am what I am met een mooie boodschap: neem me maar zoals ik ben, dat is het nu eenmaal. Op haar al even blinkende Buffalo's danst ze gezwind over het podium. Er knalt al meteen wat vuurwerk in de zaal in Turijn.