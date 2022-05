Lia van Bekhoven vanuit Londen: “Groot-Brittannië is een land in verval”

Ze wilde eigenlijk in een warm land aan de Middellandse Zee gaan wonen, maar de liefde – “één Brit, meer was niet nodig” – voerde haar naar het land van de stiff upper lip en de verfoeilijke christmas pudding. Lia van Bekhoven (69), onze rechtstreekse lijn met Londen, vat vier decennia correspondentschap samen in Klein-Brittannië. “Staar je niet blind op de verfijning van Midsomer murders, Groot-Brittannië is een land in verval.”