Juwelen van koningin Elizabeth tentoongesteld ter ere van haar platina regeringsjubileum

Vanaf 22 juli is bijvoorbeeld haar met 1.333 diamanten bezette tiara te bewonderen in Buckingham Palace. Elizabeth draagt deze tiara meestal op weg naar de traditionele opening van het parlement. Dit jaar was ze daar echter niet wegens gezondheidsredenen. Haar zoon Charles was dinsdag in haar plaats aanwezig om de troonrede uit te spreken.

Daarnaast is ook de beroemde Delhi Durbar-halsketting, waarin de grootste diamant ter wereld in verwerk is, te zien in het paleis in Londen. In Windsor Castle zullen verschillende broches en het koningsgewaad worden tentoongesteld. De outfits die de Queen Elizabeth droeg tijdens haar zilveren, gouden en diamanten jubileum zijn te zien in het Holyrood Palace in het Schotse Edinburgh.