Gwyneth Paltrow trekt (bewust) de aandacht met wegwerpluier van zuivere wol, bezet met edelstenen

De Amerikaanse actrice en zakenvrouw Gwyneth Paltrow heeft op haar lifestylewebsite Goop een erg glamoureuze luier gelanceerd. Die bevat alpacawol en edelstenen, en er hangt een stevig prijskaartje van 10 euro per exemplaar aan vast. Voor je überhaupt nog maar denkt om te bestellen: de creatie bestaat niet echt. Het gaat om een fictief ontwerp om een probleem in de Verenigde Staten aan te kaarten.

“Maak kennis met The Diapér. Onze nieuwe wegwerpluier, gevoerd met zuivere alpacawol en vastgemaakt met amberkleurige edelstenen, bekend om hun emotioneel reinigende eigenschappen. Doordrenkt met een geur van jasmijn en bergamot voor een frisse baby. Te koop aan 120 euro voor een pak van twaalf”, zo stond er woensdag te lezen op het Instagram-account van Goop.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Veel van Paltrows volgers schoten in een colère, al hadden enkelen onder hen ook interesse. De actrice stelt hen respectievelijk gerust en teleur: de reclame voor haar luxeluiers is nep. De campagne is een stunt om een Amerikaanse wet in vraag te stellen. Want in 33 Amerikaanse staten worden luiers niet gezien als een essentieel goed en worden ze belast tegen hetzelfde tarief als luxegoederen. Als gevolg hiervan hebben veel gezinnen moeite om luiers voor hun kinderen te betalen. Om mensen bewust te maken van deze economische belemmering werkte Goop samen met Baby2Baby, een non-profitorganisatie die zich richt op het leveren van verzorgingsproducten aan kinderen die het minder breed hebben in Los Angeles en regio’s die door een ramp zijn getroffen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar met Gwyneth Paltrow weet je het natuurlijk nooit zeker. Ze kwam in het verleden al vaker in opspraak omdat ze decadente hebbedingen aanprees via haar lifestyleplatform. Zo verkocht ze onder meer een gouden dildo ter waarde van 13.000 euro en kaarsen die naar haar vagina en haar orgasme zouden ruiken.