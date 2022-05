De Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh (51) werd woensdag doodgeschoten in Jenin, op de Westelijke Jordaanoever. Volgens omstanders is het Israëlische leger verantwoordelijk. Abu Akleh wou verslag uitbrengen van een razzia in een vluchtelingenkamp toen ze in het hoofd geschoten werd. Haar collega’s schreeuwden het in paniek uit.

(sh)