Producent Talpa bevestigt: “Vanaf maandag opnieuw ‘Vandaag Inside’ met Johan Derksen op televisie”

De drie presentatoren besloten 29 april te stoppen nadat Derksen op televisie had bekend dat hij verschillende decennia geleden een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Hierop ontstond commotie. Derksen kwam terug op zijn verhaal en beweerde later dat er geen penetratie was geweest.

Derksen zelf had woensdag al aan de Nederlandse media laten weten dat het programma zou terugkeren op televisie. Verdere uitleg gaf hij niet.