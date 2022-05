Onze tv-tips: absurde humor, genadeloze misdaad en daten via internet

La Soupe aux Choux

Een, vr, 23.05u

Voor wie in de late uren nog het verstand op nul wil zetten en anderhalf uur wil gieren van het lachen. Destijds had komiek Louis De Funès al een vijftal films gemaakt over de gendarme van Saint Tropez toen hij besliste het over een andere boeg te gooien, en een zo mogelijk nog absurdere komedie te bedenken. Want wat gebeurt er als je koolsoep serveert aan je buitenlandse gasten? Het antwoord kan enkel De Funès bedenken.

In the Fade

Canvas, vr, 21.20u

Diane Kruger kreeg lovende recensies voor dit misdaaddrama, over een man die na zes jaar gevangenschap vrijkomt en trouwt met een zekere Katja. Ze krijgen een kind. De vader en het kind komen later bij een explosie om, waarbij Katja ontdekt dat een jong neonazi koppel misschien wel betrokken is. Dit wraakverhaal speelt zich af in de Turkse gemeenschap in Duitsland. Gelauwerd op het filmfestival van Cannes en haalde de shortlist voor de Oscars.

Social Media Murders

NPO3, vr, 21.35u

Datingapps zijn al enkele jaren flink ingeburgerd. Het is echter niet zonder gevaar om zomaar met wildvreemden af te spreken. Deze docureeks belicht enkele waargebeurde moordzaken waarbij social media een cruciale rol speelde. Dat gebeurde ook in 2017 toen de 23-jarige Molly werd vermoord door haar ex-vriend Joshua Simpson. De twee hadden elkaar leren kennen op Tinder. Door zijn gedrag verbrak zij de relatie, maar dat kon hij niet verkroppen. (tove)