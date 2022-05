Dienstverlening bij De Lijn valt door vakbondsacties vrijdag terug tot 60 procent

Bij De Lijn zal op Vlaams niveau vrijdag slechts 60 procent van alle ritten gereden worden. Reden zijn de acties die het gemeenschappelijk vakbondsfront in Kortrijk, Leuven en Hasselt houdt. Dat meldt de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij donderdag, die verder nog beklemtoont dat de actie niet gericht is tegen De Lijn, maar dient als signaal naar de regering in de discussie rond koopkracht.

Bij NMBS is geen stakingsaanzegging ingediend en verwachten ze vrijdag dus geen hinder, en ook bij de MIVB zal alles volgens schema rijden.

In elke provincie zal minstens de helft van de De Lijn-bussen en -trams rijden, maar per provincie kan dat variëren. Verder is het ook zo dat de hinder in landelijke gebieden minder groot zal zijn dan in de stedelijke. In Oost-Vlaanderen verwacht De Lijn dat 65 procent van alle ritten verreden zal worden, in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is dat 60 procent en in Antwerpen en Limburg 55 procent. Van de Kusttram zal ongeveer 55 procent van de voorziene ritten verreden worden.

Op basis van het beschikbare personeel is een alternatieve dienstverlening uitgewerkt, en die is te raadplegen op de website en app van de maatschappij. Ritten die niet rijden, worden in de routeplanner niet weergegeven.

De vakbonden komen op straat omdat “de facturen te hoog zijn en de lonen te laag”. In Hasselt plannen de bonden ‘s voormiddags een “Mega Open Air Loonquiz”, toespraken en getuigenissen, in Leuven verzamelen ze om 10 uur aan het Martelarenplein en in Kortrijk om 11 uur aan het Mandelaplein.