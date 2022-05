OPROEP. Stuur jouw pop-upbar, festival of rommelmarkt hier in en maak de Limburgse zomeragenda compleet

Festivallen zoals op Afro Latino - dit jaar niet in Bree, maar in Genk: wij kijken er alvast naar uit. — © Boumediene Belbachir

Ook zo’n zin in de zomer? Onze redactie wil een zo compleet mogelijke zomeragenda samenstellen: van (rommel)marktjes tot festivals en pop-upbars. Organiseer jij een event in Limburg tijdens de zomermaanden? Stuur alle info hier in.