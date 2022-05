‘Beurswaakhond VS onderzoekt melding Musk over belang Twitter’

De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) onderzoekt de melding van Tesla-topman Elon Musk over zijn grote belang in Twitter in april. Volgens The Wall Street Journal bekijkt de SEC of Musk te laat melding heeft gemaakt van die deelneming. Inmiddels heeft Musk al een overname van Twitter beklonken ter waarde van 44 miljard dollar (42 miljard euro).

Musk maakte op 4 april melding van een belang van meer dan 9 procent in Twitter. Dat is een week later dan de regels toestaan. Als een investeerder een belang van meer dan 5 procent heeft moet dat binnen de tien dagen gemeld worden aan de SEC, maar Musk was daar te laat mee, aldus de krant. Die melding is nodig zodat andere aandeelhouders weten dat een grote aandeelhouder mogelijk de controle bij een bedrijf kan nemen.

Bovendien zou Musk die deelneming gemeld hebben via een formulier voor passieve beleggingen. Dat betekent dat het niet de bedoeling is dat een bedrijf wordt overgenomen of dat een aandeelhouder invloed wil uitoefenen op het bestuur van een onderneming.

Een woordvoerder van de SEC wilde geen commentaar geven aan The Wall Street Journal en een advocaat van Musk was niet onmiddellijk bereikbaar voor vragen. Overigens betekent een onderzoek van de SEC niet gelijk dat er actie wordt ondernomen.

Musk heeft al vaker aanvaringen gehad met de SEC, onder meer over zijn tweets over financiering voor het van de beurs halen van Tesla. Hij moet daarom van de SEC Twitterberichten die de beurskoers van Tesla kunnen beïnvloeden vooraf laten controleren door juristen. Daarover ligt Musk dan ook met de SEC in de clinch. Hij vindt dat de waakhond hem beperkt in zijn vrijheid van meningsuiting.