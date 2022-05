België opent groepsfase Davis Cup tegen Australië

Eind april werd België in groep C ondergebracht en stond ook al vast dat er in het Duitse Hamburg zal worden gespeeld. Op dinsdag 13 september openen de Belgen tegen de Australiërs. Drie dagen later treffen ze de Duitsers. Afsluiten doen ze daags nadien tegen Frankrijk. Alle duels beginnen om 14 uur.

De beste twee landen van elke groep stoten door naar de finalewedstrijden, die eind november in Malaga worden georganiseerd. De winnaar van groep C treft in de kwartfinales de nummer twee van groep B, de poule van Spanje, Canada, Servië en Zuid-Korea. De nummer twee van groep C ontmoet de winnaar van groep D, de poule van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Kazachstan en Nederland.