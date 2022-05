Minister Kitir wil steun aan revalidatiecentrum in Palestina verder uitbouwen. — © TV Limburg

Voor de meeste Palestijnen is de toegang tot medische zorg beperkt. Zeker de extra kwetsbaren kunnen bijna nergens terecht. Tijdens haar derde dag in Palestina bezocht minister van ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir de Bethlehem Arab Society for Rehabilitation. Een organisatie die, met Belgische steun, zorg biedt aan Palestijnen met een beperking.