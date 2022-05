Duitse politie verijdelt mogelijke bomaanslag van 16-jarige tiener op school

De Duitse politie heeft allerhande wapens en materiaal om zelf explosieven te maken teruggevonden bij een 16-jarige schooljongen in Essen. De scholier zou van plan geweest zijn een bloedbad aan te richten op twee scholen in de buurt.

Volgens Herbert Reul, de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, werd het materiaal donderdagochtend vroeg teruggevonden tijdens een huiszoeking bij de tiener, verklaarde hij donderdag op een persconferentie. Kort daarna voerde de politie een operatie uit in twee scholen in Essen. In één daarvan was de jongen een leerling. Volgens Reul is waarschijnlijk “een nachtmerrie vermeden”.

De explosieven waren “functioneel, maar niet operationeel”, omdat een ontstekingsmechanisme ontbrak. De politie vond ook allerhande wapens en “xenofoob en rechts-extremistisch materiaal” terug bij de jongen thuis, zei Reul nog. Het ging om onder meer een kruisboog met pijlen, een zelfgebouwd vuurwapen en buizen gevuld met spijkers. De jongen werd door een zwaarbewapend arrestatieteam uit bed gelicht en opgepakt.

De politie werd getipt door een medescholier van de jongen, aan wie hij had verteld dat hij bommen wilde plaatsen in zijn school. Over een motief is niets bekend, al vermoedt Reul dat de jongen psychische problemen en zelfmoordgedachten had.