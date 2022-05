Delhaize lanceert abonnementen voor thuislevering

Wie tot nu toe bij Delhaize boodschappen aan huis liet leveren, betaalde daar een vaste leverkost voor van minstens 5,95 euro per levering, of op piekmomenten tot 12,95 euro. Wie wekelijks bestelt bij Delhaize, kan volgens de keten een stuk goedkoper af zijn met het nieuwe abonnement.

De abonnementsformule, delivery+ genoemd, zal niet meteen overal beschikbaar zijn. Delhaize start ermee in het Brussels gewest en in de steden Antwerpen, Luik, Gent en Leuven. Als de formule aanslaat, zal de supermarktketen ze uitbreiden naar andere regio’s.

120 euro

De goedkoopste abonnementsformule kost 120 euro voor een jaar. In dat geval kunnen klanten bestellingen laten leveren zonder reserveringskost op dinsdag, woensdag en donderdag. Wie de flexibiliteit wil om leveringen te ontvangen van maandag tot en met zaterdag, moet 180 euro betalen. Betalen per drie maanden kan ook: dan begint de prijs bij 34,5 euro.

De leveringen zijn onbeperkt op de dagen die in het abonnement zitten, maar er moet wel telkens voor minimaal 60 euro besteld worden. Delhaize belooft de klanten extra voordelen zoals gratis producten en voorrang bij het reserveren van specifieke tijdslots.

Afhalingen of thuisleveringen van boodschappen zijn tijdens de coronacrisis snel in populariteit toegenomen. De retailers hebben hun capaciteit daaraan aangepast. Zo opende Delhaize in maart een derde regionaal distributiecentrum in Awans, in de provincie Luik, om in 97 procent van het land thuisleveringen mogelijk te maken.