Ex-premier van Sri Lanka mag het land niet uit na dodelijke protesten waarbij 9 mensen overleden

Mahinda Rajapaksa, de ex-premier van Sri Lanka, zijn zoon en vijftien van zijn aanhangers mogen het land niet verlaten. Dat heeft een rechtbank in de eilandstaat donderdag beslist. Rajapaksa en de zijnen worden verdacht van aansporen tot geweld.

In Sri Lanka heerst al langer onrust door de slechte economische omstandigheden. Het geweld bereikte begin maandag een hoogtepunt: bij bloedige schermutselingen tussen pro- en antiregeringsdemonstranten kwamen zeker negen mensen om het leven. Premier Mahinda Rajapaksa kondigde meteen zijn ontslag aan.

Een rechtbank in de hoofstad Colombo heeft nu een politieonderzoek bevolen naar de onlusten van begin deze week. Tegelijkertijd verbiedt de rechter Rajapaksa, zijn zoon en ex-minister Namal Rajapaksa en vijftien van zijn medestanders het land te verlaten. Ze worden ervan beschuldigd demonstranten te hebben opgehitst en bewapend om de vreedzame antiregeringsbetogers te lijf te gaan.

De 76-jarige ex-premier is dinsdag opgepakt in zijn ambtswoning en naar de marinebasis van Trincomalee in het noordoosten van het land gebracht, waar hij zich nog altijd bevindt. Zijn zoon zegt dat de familie hoe dan ook geen enkele intentie heeft om het land te verlaten.

Nieuwe premier

Donderdag zou president Gotabaya Rajapaksa, de vier jaar jongere broer van de ex-premier, een nieuwe eerste minister moeten aanduiden, die dan een regering moet vormen. Woensdag, tijdens zijn eerste toespraak sinds het uitbreken van de onlusten, beloofde de president een premier aan te stellen “die het vertrouwen van het volk geniet”. Een naam maakte hij nog niet bekend.

De bevolking van Sri Lanka lijdt al maanden onder ernstige voedsel-, brandstof- en medicijntekorten als gevolg van de zware economische crisis. Er zijn ook geregeld stroomstoringen.