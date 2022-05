Buis vol zoutzuur springt bij Kaulilles bedrijf: 4 werknemers uit voorzorg naar ziekenhuis

De hulpdiensten kregen rond 9 uur de melding binnen dat er iets mis was op het bedrijventerrein op de Industrieweg in Kaulille. Een vrachtwagen was daar zoutzuur aan het leveren in een loods. Om een nog onduidelijk reden barstte de aanvoerbuis en liep het goedje in de lekbak in plaats van in een van de tanken van de verzinkerij. Een werknemer raakte wat bevangen door de rook.

De brandweer stuurde een ploeg in chemische pakken op verkenning in de loods. Daar bleek toch wel wat zoutzuur uit de buis te zijn gelekt. Uit voorzorg en in overleg met de mugarts werd beslist om een 4 arbeiders naar het ziekenhuis in Pelt te brengen en aan de monitor te hangen.

Evacuatie

“De veiligheidsprocedure in het bedrijf heeft goed gewerkt”, zegt Pascal Vranken, Operations Director Europe. “Wij hebben in de loods drie tanken staan waar we het metaal in verdund zoutzuur dompelen. Als er zuur uit de tank zou lekken, wordt dat opgevangen in de lekbak. Dat is ook vandaag gebeurd. Vier mensen die in het compartiment waren waar de buis sprong, zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de namiddag kregen we het bericht dat ze niet gewond waren. De andere mensen werden ook even allemaal uit het fabriek geëvacueerd tot gemeten was of er giftige dampen hingen. Dat bleek niet het geval te zijn omdat het bedrijf is opgedeeld in compartimenten. Het werk kan dus ook gewoon doorgaan. Het gelekte zoutzuur wordt vandaag nog door een firma opgeruimd.” mm