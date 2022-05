Voorstelling Naslagwerk ‘Kortessem in de Tweede Wereldoorlog’

Op vrijdag 13 mei stelt de Heemkundige kring van Kortessem om 19 uur in de P.G. Buckinxzaal van Cultureel Centrum De Mozaïek het naslagwerk ‘Kortessem in de Tweede Wereldoorlog’ voor.

Jos Punie, Daniel Bogaerts en Eugène Nicolaes van de heemkundige kring van Kortessem hebben de hoofden bij elkaar gestoken om samen een naslagwerk ‘Kortessem in de Tweede Wereldoorlog’ te maken.

Het idee om het thema ‘Kortessem tijdens de Tweede Wereldoorlog’ was al langer aan het rijpen bij Eugène, maar beperkte zich in eerste instantie tot de Verplicht Tewerkgestelden. “In mijn onderzoeken naar deze personen in het Algemeen Rijksarchief – Dienst Archief Oorlogsslachtoffers en gesprekken met hun kinderen kwam ik bij Jos Punie terecht. Jos is voorzitter van onze heemkundige kring en zijn vader was verplicht tewerkgesteld geweest. Al snel werd beslist om het onderwerp van tewerkstelling uit te breiden.”

Punie: “We wilden het hele verhaal maken van Kortessem tijden WO ll en dat was geen werk voor een man alleen, we besloten om dit verhaal samen te schrijven, en Daniel Bogaerts, die zelf al een heel archief heeft over de inwoners en militairen van tijdens de oorlog stapte mee in het project.”

De zoektocht naar informatie kon van start gaan. Bezoeken werden gebracht aan het Studie en documentatiecentrum WO ll in Anderlecht, aan diverse bibliotheken, internet werd afgedweild, gesprekken werden gevoerd met vele mensen, artikelen verschenen in diverse tijdschriften werd uitgeplozen, kerkhoven werden bezocht, enz. (rapo)