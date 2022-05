Doorzichtige bakken in centrum tonen hoeveel afval in Hasselt weggesmeten wordt

Hasselt trok met de vraag ‘Afval weggooien, is dat (g)een kunst?’ naar de PXL-MAD School of Arts, de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten en The School/Maison Florida. “De kunstwerken staan in etalages verspreid over de stad, aan de Gelatineboulevard, op het binnenplein van het Ursulinenhof en in de TT-wijk”, zegt schepen Laurence Libert (Open Vld). “Daarnaast trekt een levensgrote pop ‘De Schuldige’, gemaakt van zwerfvuil, door de stad om mensen aan te spreken om geen afval op de grond te gooien. Daarnaast staan op drie locaties grote glazen doorzichtige afvalbakken en dat aan het station, aan skatepark Kapermolen en in de Grote Breemstraat, waarin afval wordt verzameld dat sinds begin deze maand opgeruimd werd op die locatie zelf. drie echte hotspot-locaties voor zwerfvuil. We willen de mensen aantonen wat op slechts één maand verzameld is op die plaats en hopen dat ze een volgende keer hun afval op de juiste plek zullen achterlaten.”

(dj)