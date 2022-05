Netflix wil eind dit jaar uitpakken met goedkoper abonnement waarin kijker reclame voorgeschoteld krijgt

Netflix wil tegen het eind van dit jaar al een goedkoper abonnement aanbieden waarbinnen de kijkers advertenties te zien krijgen. Dat heeft de directie van het bedrijf laten weten aan het personeel, zo schrijft The New York Times op basis van bronnen binnen Netflix.

Vorige maand pakte Netflix uit met opmerkelijk nieuws: het zou een goedkoper abonnement willen lanceren waarin advertenties te zien zijn. Zo zou de streamingdienst dat betaalbaar willen houden. Jarenlang was dat ondenkbaar: geen reclame was een van de ankerpunten van Netflix. Door het krimpende aantal abonnees en de dalende inkomsten wil het daar nu versneld van afwijken.

De directieleden hebben het personeel ervan op de hoogte gebracht dat het nieuwe abonnement al in de laatste drie maanden van 2022 gelanceerd zou kunnen worden. In de nota die aan het personeel bezorgd werd, staat volgens de bronnen van The New York Times ook dat Netflix versneld gaat beginnen met beletten dat abonnementen en wachtwoorden gedeeld worden tussen gebruikers die niet van hetzelfde gezin zijn.