Sep Vanmarcke herbegint na twee en een halve maand opnieuw in de Ronde van Noorwegen

Vanmarcke is momenteel op training in de buurt van Calpe. De pechvogel van het voorjaar is voldoende hersteld van zijn luchtwegeninfectie. De kans dat de Anzegemnaar dit jaar de Tour rijdt, is minder dan vijftig procent. “We kunnen hem natuurlijk wel goed gebruiken voor de kasseienrit naar Wallers-Arenberg, dat wel, maar we moeten het grotere plaatje bekijken”, meent sportief manager Rik Verbrugghe. “We zullen er alles aan doen om onze plaats in de World Tour te behouden. Ik denk dat we Sep beter kunnen gebruiken in het najaar waarin hij dan zelf punten scoort voor ons.”