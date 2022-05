Nederlands wielertalent Arensman verlaat DSM en lijkt op weg naar Ineos Grenadiers

Thymen Arensman is één van de revelatie van het wielerseizoen 2022. De Nederlander werd zesde in Tirreno-Adriatico en stond als derde op het podium van de zware Tour of the Alps. Op dit moment levert hij in de Giro voortreffelijk werk voor kopman Romain Bardet en staat hij zelf nog steeds dertiende in het klassement. Op het einde van het seizoen loopt zijn contract af bij Team DSM en de Nederlander zal dat niet verlengen.

“We hadden Thymen erg graag in onze ploeg gehouden”, vertelde Team DSM aan Velonews. “We hebben er alles aan gedaan, maar hij kreeg blijkbaar een aanbod dat hij niet kon weigeren.” Dat aanbod zou gekomen zijn van het Britse topteam Ineos Grenadiers.