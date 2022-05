Driemaal is scheepsrecht? Zangeres Anouk en negentien jaar jongere vriend plannen huwelijk op wel erg bijzondere locatie

De Nederlandse zangeres Anouk (47) wordt heel binnenkort weer somebody’s wife. Ze geeft in juni voor de derde keer haar jawoord. Fans kunnen getuige zijn van het mooie moment, want Anouk trouwt deze keer in haar natuurlijke habitat: op het podium.

Anouk treedt op 11 juni op in ’t Malieveld, een festivalterrein in Den Haag. Het wordt een concert dat zij en haar aanwezige fans niet snel zullen vergeten, want op het podium zal ze in het huwelijk treden met haar vriend Dominique. Speciaal voor die gelegenheid wordt het grasveld één dag lang aangeduid als trouwlocatie.

De zangeres wil er naar eigen zeggen een “groots feest” van maken omdat ze in het verleden al twee keer is getrouwd, maar dan in het geheim. “Ik ben wel al twee keer publiekelijk gescheiden”, zei ze tijdens een interview in de Nederlandse talkshow Jinek. “Ik dacht: dat gaan we eens een keer andersom doen, maar dan hopelijk zonder scheiden”, zegt de mama van zes nog.

Anouk Teeuwe, zoals de zangeres volledig heet, en basketbalcoach Dominique Schemmekes verloofden zich in september 2020. De ster deed haar negentien jaar jongere vriend zelf een huwelijksaanzoek nadat ze eerder een paar aanzoeken van hem had geweigerd. De twee zijn samen sinds 2014 en in 2015 schreef de ster een Nederlandstalig nummer voor de man. Ze hebben een dochtertje van zes jaar, Jelizah Rose. In 2021 deden geruchten de ronde dat hun relatie op de klippen was gelopen, maar alle eventuele plooien zijn vandaag weer helemaal gladgestreken.