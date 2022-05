Krijgen we volgende week 30 graden en (eindelijk) regen?

Volgende week wordt zomers. Door de hoge UV-waarden is het aangewezen om goed te smeren voor u de zon in gaat. — © BELGAIMAGE

Tegen het einde van het weekeinde neemt de kans op onweer toe. Hoe hevig de buien zullen zijn, waar en wanneer ze zullen vallen, is wel nog onmogelijk te voorspellen. “Vanaf zondagavond sluipen buien ons land binnen maar het is twijfelachtig dat die Limburg bereiken”, zegt weerman Ruben Weytjens. “In de nacht naar maandag trekken opnieuw restanten van Franse onweersbuien over ons land. De kans is groot dat het enkel nog om wolken gaat.”

Zondag stijgt het kwik naar een hoogzomerse waarde van 27 graden. Ook maandag gaat de temperatuur vlotjes naar 25 graden en meer. De kans op buien neemt dan ook toe. Op sommige plaatsen zouden die buien best hevig kunnen zijn, met daarbij ook kans op onweer.

“De dagen daarna houdt het zwoele weer aan met soms een wat koeler intermezzo indien er toevallig eens meer wolken voor de zon schuiven”, stelt Ruben Weytjens nog. “De maxima variëren tussen 22 en 28 graden. Des te warmer des te groter de kans op onweer. Dat is iets om dag na dag in de gaten te houden. Een structureel einde aan de droogte, staat voorlopig wel nog niet op de kaarten. ”

