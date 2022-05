‘Nederbelgen’ tekenen rouwregister Jeroen Brouwers in Lanaken, ook burgemeester Marino Keulen present

LEES OOK. Lanaken opent rouwregister voor overleden schrijver Jeroen Brouwers

Opvallend: vooral ‘Nederbelgen’ schoven bij het register aan. Terry Maazèl en Peter Coomans kwamen uit Wonck-Bassenge condoleren. Jettie had een speciale band met de schrijver: ze was even oud als hem, ook geboren in Jakarta en in een Jappenkamp verbleven. Ze was een grote fan van hem en ontmoette hem meermaals bij Boekhandel De Tribune in Maastricht waar ze werkte.

Jan Driessen en Jettie Bindels uit Smeermaas bezitten nagenoeg het hele oeuvre van Brouwers en ook zij vinden zijn overlijden een groot verlies voor de Nederlandse literatuur. Jan Dehaan kwam speciaal uit Nijmegen om eer te brengen aan één van de grootmeesters van de Nederlandse taal. Vanuit Lanaken reed hij door naar Zutendaal om een bloemetje te leggen bij het monument van de schrijver met een unieke, barokke pen.