Suzuki wil MotoGP eind dit jaar verlaten

In een persbericht verwijzen de Japanners donderdag naar de huidige economische situatie en de “grote uitdagingen” waarmee de gemotoriseerde industrie vandaag wordt geconfronteerd. “Die verplichten ons kosten en menselijke middelen te verplaatsen richting de ontwikkeling van nieuwe technologieën”, klinkt het.

Suzuki verliet de MotoGP al eens in 2011 om vier jaar later terug te keren. In 2020 won het de titel met de Spanjaard Joan Mir en het kampioenschap bij de constructeurs. Mir staat vandaag zesde in de tussenstand, twee plaatsen lager dan zijn land- en teamgenoot Alex Rins.

De MotoGP houdt dit weekend halt in het Franse Le Mans voor de zevende WK-manche.