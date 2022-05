Op zaterdag 21 mei organiseert het Limburgs Taalgenootschap in samenwerking met het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren het vijfde Houthalens Dictee.

Hoofdprijs is de Toon Vandenheedetrofee, genoemd naar de gelijknamige 90-jarige taalvirtuoos. De wedstrijd vindt platas om 14 uur in het NAC aan de Pastorijstraat 30 in Houthalen-Helchteren. Deelnemen kost 5 euro en inschrijven voor 16 mei kan op waldokeyers@hotmail.com. (cn)