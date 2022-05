Brand in studio in Veldwezelt: een bewoner bevangen door rook

In een studio in Veldwezelt is er zware schade na een brand donderdagochtend. De bewoner raakte bevangen door de rook en kreeg zuurstof toegediend. De oorzaak van de brand is onduidelijk.

Donderdag rond 8.30 uur kregen de hulpdiensten een melding van een brand in de Lindestraat in Veldwezelt. Volgens de melder kwam er rook uit het dak en de 2de verdieping. Hij liet ook weten dat het om studio’s ging en de bewoners allemaal buiten waren geraakt. Zowel de brandweer van Maastricht - die het snelst ter plaatse zijn - als ploegen van de brandweerzone Oost-Limburg - het bevoegde korps - gingen ter plaatse. De brandweer van Maastricht had het vuur al gedoofd voor de collega’s van Oost-Limburg daar waren.

Een persoon kreeg in de ambulance zuurstof toegediend. Nadat het gebouw grondig was geventileerd kon iedereen terug naar binnen. Of de getroffen studio meteen opnieuw bewoonbaar is, wordt met de gemeente bekeken. mm