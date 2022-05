Madonna heeft nieuw project: ze veilt bizarre en wel erg expliciete kunst

Volgens The New York Post heeft Madonna zich op de markt van de NFT’s gestort. De 63-jarige zangeres heeft een hele reeks pikante foto’s laten maken waarop te zien is hoe een 3D-versie van haar, volledig naakt, bevalt van onder andere vlinders, bomen en insecten. Daarnaast biedt ze een 3D-model aan van haar vagina.

“Ik wou het concept van creatie verkennen”, zegt de zangeres in een statement. “Niet alleen de manier waarop een kind op de wereld komt door de vagina van een vrouw, maar ook hoe een artiest bevalt van creativiteit.” Om de 3D-versie van haar lichaam en haar vagina te maken werd haar echte lichaam volledig ingescand met een 3D-scanner, zei Madonna nog.