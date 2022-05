Geboren in kasteel Vilain XIIII in Leut? Stuur je babyfoto naar Toerisme Vlaanderen

MAASMECHELEN

Van 3 juli tot en met 31 augustus heeft er in het kasteel Vilain XIIII in Leut een tentoonstelling plaats over alle kinderen ooit geboren in het kasteel. Daarom zoekt Toerisme Vlaanderen foto’s van iedereen die in het kasteel geboren is.

“Toerisme Vlaanderen kocht in 2021 kasteel Vilain XIIII en wil het dit jaar al openstellen voor het brede publiek”, zegt projectleider Ben De Vriendt van Toerisme Vlaanderen. “Daarom organiseren we vanaf zondag 3 juli tot en met woensdag 31 augustus een tentoonstelling van alle kinderen geboren in het kasteel. Naast het verleden brengen we ook foto’s over hoe het kasteel is nu bij staat en er is een toekomstverhaal. Het kasteel moet nog grondig gerenoveerd worden, maar de komende jaren werken we samen met de lokale gemeenschap aan een herbestemmingsscenario voor het volledige kasteeldomein. Reden waarom we een tentoonstelling organiseren met alle kinderen die in kasteel Vilain XIIII geboren zijn, heeft te maken met de bevolking in de Maasvallei waarmee ik sprak. Die verhalen beginnen of eindigen met ‘ik ben hier geboren’. Of zelfs: ‘mijn vader en mijn moeder zijn hier geboren’. Reden genoeg om de materniteit van het kasteel van Leut een prominente plaats te geven in deze eerste tentoonstelling. Voor onze tentoonstelling hebben we nog geen foto’s van baby. Dus zijn we op zoek naar foto’s van kinderen die in Leut het levenslicht zagen. Het mogen foto’s zijn, genomen in het ziekenhuis, maar thuisfoto’s als baby mag ook.”

Hoe bezorgen?

Medewerker Filip Wuyts van Toerisme Vlaanderen: “De foto’s kunnen digitaal toegestuurd worden naar kasteelvanleut@toerismevlaanderen.be, met de vermelding van je voornaam, dan je familienaam en geboortedatum. Men kan je babyfoto ook in een briefomslag stoppen met vermelding van de voornaam, de familienaam, geboortedatum en het adres. Aan de toegangspoort van het kasteel hangt een babybus waar deze kan ingestopt worden. Na de expo bezorgen we deze foto’s terug.”

De tentoonstelling in het kasteel van Leut start op zondag 3 juli en loopt door tot 31 augustus, telkens van donderdag tot zondag van 11 tot 17 uur.(mmd)