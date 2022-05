“In mijn ogen is het beslist: Club Brugge is kampioen.” De 1-0-nederlaag in Brugge van woensdagavond kwam ontzettend hard aan bij topschutter Deniz Undav en de spelers van Union. “Ik voel me echt shit.” Dat was ook te zien aan de verslagenheid op het veld van de Union-spelers na het laatste fluitsignaal. De meeste Brusselaars trokken met tranen in de ogen naar de kleedkamer.