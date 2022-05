Adele heeft goed nieuws: zangeres gaat na een jaar samenwonen met lief in nieuw huis van 83 miljoen dollar

Zwaaien met een sleutelbos, lachen in een McDonald’s, backstage zoenen en samen genieten in het park: de foto’s die Adele deelde van zichzelf met Rich Paul, de sportmakelaar waarmee ze al een jaar samen is, verraden niets dan geluk in de liefde.

Met de sleutels kondigen de twee aan dat ze gaan samenwonen in het huis dat ze samen gekocht hebben in Los Angeles. Die woning hebben ze volgens Amerikaanse media voor 83 miljoen dollar gekocht van acteur Sylvester Stallone.