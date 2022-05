Van Libanees tot Syrisch, de Midden-Oosterse keuken is hip: hier vind je de lekkerste zaakjes

De Libanese, Syrische en Israëlische keuken: enkele jaren geleden wist amper iemand wat dat inhield. Vandaag wint de Midden-Oosterse keuken aan populariteit. De bekende Londense/Israëlische chef Yotam Ottolenghi en zijn succesvolle kookboeken hebben daar uiteraard toe bijgedragen. Dat hij z’n roots niet verloochent en authentieke en toegankelijke recepten brengt, maken hem zo populair. Bovendien kwamen er de voorbije jaren meer vluchtelingen uit Syrië in ons land terecht die ons lieten kennismaken met hun specialiteiten. Het is vooral een gezonde keuken, waarin groenten, bonen en verse ingrediënten de hoofdrol spelen, zeggen de Midden-Oosterse chefs in Limburg.

Isaac Huneihen van Al Dunya in Sint-Truiden. — © Luc Daelemans

“Ikzelf ben Palestijn van afkomst en mijn moeder en grootmoeder hebben mij geleerd om te koken”, zegt chef Isaac Huneihen. Hij opende onlangs Al Dunya in Sint-Truiden, met gerechten uit de Palestijnse, Libanese en Midden-Oosterse keuken. “Ik kijk niet naar andere chefs en wat hen succesvol maakt, ik volg vooral mijn eigen smaak en recepten. Ik werk ondertussen al meer dan dertig jaar in de horeca. Ik volgde hotelschool in Hasselt en had verschillende eigen restaurants, maar uiteindelijk stapte ik af van de fusionkeuken om me helemaal te richten op mijn roots. In de jaren 60 leerde Limburg de Italiaanse keuken kennen, nu is de Midden-Oosterse keuken aan de beurt”, zegt hij lachend.

© Luc Daelemans

“Ik wil de Limburgers met onze Midden-Oosterse keuken laten kennismaken in een aangepaste sfeer: de gerechten worden geserveerd in mooi porselein, een Arabisch muziekje speelt intussen op de achtergrond. Het sleutelwoord is genieten, van onze gezonde en basic keuken. We selecteren weloverwogen kwalitatieve ingrediënten. Zo serveer ik de beste shoarma gemaakt van filet puur. We halen onze kruiden, waaronder kurkuma, uit het Midden-Oosten. We hebben uitgebreide mezzeschotels, want gezellig samenzijn en delen zijn troef. Onze grootste specialiteit? Ik zou zeggen: bestel een Arabische tafel voor twee personen. Je kunt kiezen uit vis, vlees of tajines. We starten met verschillende mezze’s, daarna volgt lekker vlees van de grill, of vis, of de tajines. We serveren dit met groenten en typische en pure Arabische sauzen. We eindigen met muntthee en iets zoets, zoals qatayef, een zoete pannenkoek met pistache of okkernoten.”

Al Dunya, Breendonkstraat 10 in Sint-Truiden. Open van di tem zo van 10 tot 15 uur en van 17.30 tot 22 uur. Op za alleen open van 17.30 tot 22 uur. Ma gesloten. Info: www.aldunya.be

Shaam

© luc daelemans

Shaam was het eerste Libanese restaurant in Limburg. “We hebben een heel gezonde keuken, we gebruiken geen dierlijke vetten, maar veel gezonde smaakmakers, zoals olijfolie, citroen en granaatappelsiroop”, legt zegt chef Faissal Chaal uit. “Op het menu staan granen, groenten en bonen. Pas wanneer het ’s avonds afgekoeld is buiten eten we vlees. Daardoor is de Libanese keuken ook geliefd bij vegetariërs en veganisten. De jongere generaties leven gezonder, daarom krijgt de Midden-Oosterse keuken veel aandacht. De vluchtelingen van de voorbije jaren brachten de Midden-Oosterse keuken mee en maakten ze hier bekend. En ja er is ook chef Ottolenghi. Gasten zeggen me wel eens: “Hé, dat is tabouleh zoals Ottolenghi ‘m ook maakt. Zolang de mensen die bij mij komen eten, is dat prima”, lacht Faissal. “Onze hummus, tabouleh en baba ganoush vallen enorm in de smaak. Wil je een beetje van alles proeven? Dan moet je de Shaam-schotel met zeven koude en zeven warme gerechtjes voor 16 euro nemen.”

Shaam, Manteliusstraat 29 in Hasselt. Dagelijks open van 12 tot 22 uur. Woensdag gesloten. Info: www.facebook.com/SHAAM-Hasselt-183228582050630

El Assyl

In december ging El Assyl open, een restaurant op de Zuivelmarkt in Hasselt met gerechten en zoetigheden uit het Midden-Oosten. “Hiervoor hadden we een winkel met Midden-Oosterse zoetigheden in de Kerkhofstraat. Nu hebben we dat uitgebreid met andere gerechten”, vertelt Fatima Mohareb, die samen met haar man Moatamen Tayyem El Assyl runt.

© luc daelemans

“We merkten dat er veel vraag is naar typische gerechten die op houtskool worden gebakken. Dat is één van onze specialiteiten. Sowieso leren steeds meer mensen onze keuken kennen en dat is fijn. Mijn man is geboren in Syrië, mijn roots liggen in Palestina. Onze kruiden en bereiding maken onze keuken zo populair.” Waarvoor moet je zeker bij El Assyl zijn? “Onze schotel kabab iraqi met gegrild rundergehakt op de spies, zoals ze die in Irak maken.”

El Assyl, Zuivelmarkt 30 in Hasselt. Open van ma tem vrij van 11.30 tot 21 uur, za van 10 tot 23 uur. Zondag gesloten. Info: www.elassyl.be

Safar

Safar is een verborgen Midden-Oosters eethuis op het drukste plein van Maastricht, het Vrijthof. Het restaurant ligt verscholen achter hotel Maison Haas Hustinx, dat er niet als een hotel uitziet. Je drukt op de bel aan de houten deur om binnen te komen. “Maison Haas Hustinx is het project van mijn man. Met Safar heb ik de mogelijkheid om mijn cultuur en keuken in de kijker te zetten”, zegt chef Zeina Haroun.

Labneh is een verse, uitgelekte Libanese yoghurt. — © Guy Houben

“Ik wil het eten en het gevoel brengen zoals ik die zelf ervaarde rond de tafel of tijdens het zondagse diner met mijn Libanese familie. Safar is een zeer Libanese ervaring, waar de keuken simpel, vers en toch avontuurlijk is. Tot een paar jaar geleden was de Levantijnse keuken hier eerder onbekend. Libanon is doorheen de jaren door verschillende landen ingenomen, dus onze kookcultuur heeft ook invloeden van overal. Dat maakt de keuken interessant, maar ook toegankelijk. Mensen zijn op zoek naar iets nieuws, maar houden toch vast aan de ingrediënten die ze kennen en ook dat maakt de Midden-Oosterse keuken zo populair.”“Onze topper? Geroosterde bloemkool met een crumble van Parmezaanse kaas, tahin en een yoghurtsausje.”

© Safar

Safar, Vrijthof in Maastricht. Open van vrij tem zo van 12 tot 16.30 uur. Info: www.safarmaastricht.nl

Mr Falafel

Falafel natuur, met kaas, met olijven of pikante: bij Mr Falafel in Hasselt proef je ze allemaal. Pas zeven maanden geleden deed het Syrische en Libanese restaurantje de deuren open. Eigenaar Saïd Yarem is uit Syrië afkomstig en woont al 33 jaar in ons land.

© Luc Daelemans

“Ik werk al jaren in de horeca. Een zestal jaar geleden had ik mijn eigen Libanese restaurant in Antwerpen. Ik merkte dat ook de mensen in Hasselt nieuwsgierig waren en nieuwe dingen wilden leren kennen. Ik krijg ondertussen al aanvragen voor feesten van gewone Vlamingen voor een Libanees en Syrisch buffet. Wat onze keuken apart maakt? Het is een gezonde keuken zonder dierlijke vetten of bewaarmiddelen. Syrië is een warm en arm land, waar veel bonen en groenten gegeten worden. We eten trouwens niet met bestek of met onze handen, maar met brood. Eerst de koude gerechten, daarna de warme. Het is fijn dat onder andere door vluchtelingen en andere chefs die de keuken promoten de mensen hier onze Midden-Oosterse gerechten leren kennen.”

Mr Falafel, Hazelarenlaan 7 in Hasselt. Dagelijks open van 12 tot 21 uur, behalve woensdag gesloten. Info: www.facebook.com/Mr.Falafel.Hasselt/