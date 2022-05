Titelverdediger Milwaukee Bucks staat op een zege van finale in de Eastern Conference

Bij de bezoekers was de Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo andermaal de uitblinker. Met 40 punten en 11 rebounds had hij het grootste aandeel in de derde overwinning van de Bucks tegen de Celtics. De thuisploeg mocht het laatste kwart nochtans met een voorsprong van 14 punten aansnijden maar ging finaal toch onderuit.

Vrijdagavond kan Milwaukee de klus in eigen huis afmaken. Bij winst van de Celtics volgt een zevende en beslissende duel in Boston. De winnaar speelt in de finale van de oostelijke conference tegen Miami of Philadelphia. In die ontmoeting leidt de Heat met 3-2 tegen de 76ers.

De Golden State Warriors lieten woensdagavond een eerste kans liggen om de finale te bereiken van de Western Conference. Stephen Curry en co gingen kansloos onderuit tegen Memphis: 134-95.

De Grizzlies moesten het doen zonder hun geblesseerde sterkhouder Ja Morant maar in zijn afwezigheid tekenden liefst zeven spelers voor minstens 10 punten. Vrijdagavond volgt het zesde duel, in het Chase Center in San Francisco, de thuishaven van de Warriors. De winnaar mag uitkijken naar een strijd in de conferencefinale met Phoenix of Dallas. De Suns hebben een 3-2 voorsprong tegen de Mavericks.

Uitslagen

EASTERN CONFERENCE

Boston - Milwaukee 107 - 110

Milwaukee leidt met 3-2.

WESTERN CONFERENCE

Memphis - Golden State 134 - 95

Golden State leidt met 3-2.

Wie het eerst vier keer wint, stoot door.