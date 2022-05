Tobe Leysen: “Ik kreeg niet de tijd om nerveus te worden. Maar ik had kippenvel toen we het veld opliepen.” — © Dick Demey

Een koele kikker, altijd in voor een grap. Maar ook: recht voor de raap, soms een kort lontje. En vooral: een heel complete doelman met een mooie toekomst. Tobe Leysen (20) in een notendop. De Genkse doelman vertelt over zijn zotte week, van het strafbankje naar een basisplaats.