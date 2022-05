Renate redde zoon uit Oekraïne, maar zet hem nu op straat: “Ik was in shock dat je zó ondankbaar kunt zijn”

Renate Degryse legde ruim 10.000 kilometer af naar en door oorlogsgebied om haar zoon te redden die vast zat in Oekraïne. Met pijn in het hart voelde ze zich daarna gedwongen hem toch niet meer te helpen. Dat vertelde ze woensdagavond in ‘De Cooke & Verhulst Show’.

Renate (46) uit Antwerpen was enorm opgelucht toen ze na twee maanden eindelijk herenigd was met haar zoon Wessel (24), maar op de terugrit liep het mis. “Het was heel bekoeld. Tot aan de grens met Duitsland heeft hij zich keurig gedragen. Ik denk meer met het idee: als ze me hier uit de auto zet, dan heb ik een probleem. En ik denk dat hij bij de grens met Duitsland heeft gedacht: als je me hier de auto uit zet, dan kom ik wel thuis.”

Haar zoon gedroeg zich “heel onbeschoft, heel onbeleefd, echt zwaar provocerend”. Hij zit volgens haar met zichzelf in de knoop. De twee hadden elkaar al acht jaar niet meer gesproken – hij had niet eens haar telefoonnummer – maar toen hij haar contacteerde bewoog ze toch hemel en aarde om hem te helpen. Maar “schijnbaar kan hij alleen normaal doen als hij iets nodig heeft”.

“Ik was in shock dat je zó ondankbaar kunt zijn. Ik dacht echt: ik heb bijna 15.000 kilometer voor jou gereden, ben twee maanden bezig geweest, ben bijna zelf geraakt door kogels… Hij zegt nu: je hebt dat alleen maar gedaan om in de media te komen.” Toch zou ze het allemaal opnieuw doen als hij ergens in de problemen zat.

(adb)