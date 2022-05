Naomi Osaka verlaat IMG en start eigen sportagentschap

“Ik heb mijn hele carrière de dingen al op mijn manier gedaan, zelfs als mensen me vertelden dat het niet was wat verwacht werd”, aldus de voormalige nummer één. ‘Evolve’ is de natuurlijke volgende stap in mijn reis als sport- en zakenvrouw, en ook een manier om mezelf te blijven en dingen op mijn manier te doen.”

Osaka, al verschillende jaren de beste betaalde sportvrouw ter wereld, had eind vorig jaar haar contract met sportmanagementgigant IMG laten aflopen en verkoos het niet te verlengen. Haar vroegere agent Stuart Duguid volgde haar en krijgt ook een belang in Evolve. Voorlopig zouden er nog geen andere investeerders zijn.

“Ik geloof sterk in de kracht van sporters om hun expressieplatformen te gebruiken”, aldus Osaka. Zij wil binnen haar agentschap een pioniersrol spelen bij het afbreken van barrières die nog steeds bestaan in de sport.

De 24-jarige Osaka, momenteel 38ste op de wereldranglijst, trok zich deze week terug uit het toernooi van Rome om te herstellen van een achillespeesblessure. De Japanse gaf vorig jaar toe dat ze al verschillende jaren met mentale problemen kampt.