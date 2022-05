Von der Leyen noemt Rusland “grootste bedreiging voor wereldorde”

Rusland is de “meest directe bedreiging” voor de internationale orde vanwege zijn invasie in Oekraïne. Dat heeft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, donderdag gezegd in Tokio.

“Rusland vormt vandaag de dag de meest directe bedreiging voor de wereldorde met zijn barbaarse oorlog tegen Oekraïne en zijn verontrustende pact met China”, aldus von der Leyen na een ontmoeting tussen de Japanse premier Fumio Kishida en de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel.

De twee EU-leiders waren donderdag in de Japanse hoofdstad voor een jaarlijkse besprekingsronde tussen Japan en de EU. “De inval van Rusland in Oekraïne is niet enkel een zaak van Europa, maar schokt het hart van de internationale orde, ook in Azië. Dit mag niet worden getolereerd”, aldus Kishida, wiens regering zich heeft aangesloten bij de westerse sancties tegen Moskou.

Ook tegen China

De steeds gespierdere houding van Peking in Azië stond ook op de agenda. De EU heeft beloofd een grotere rol te zullen spelen tegen het Chinese regime. “Onze samenwerking in Oekraïne is essentieel in Europa, maar is ook belangrijk in de regio van de Indo-Pacific en we willen ons overleg verdiepen over een steeds assertiever China”, onderstreept Charles Michel.

Von der Leyen benadrukte nog dat de EU en Japan hun samenwerking versterken, onder meer door het opzetten van een digitaal partnerschap dat zich zal toespitsen op concurrentievermogen en veiligheid. Zij voegde eraan toe dat beide partijen ook zullen werken aan “diversificatie en versterking” van hun toeleveringsketens.