Bologna verslaat Bursaspor in finale en steekt eindwinst op zak in EuroCup basketbal

Bologna heeft de eindzege veroverd in de EuroCup basket voor mannenteams. De Italianen versloegen woensdag in de finale in de eigen Virtus Segafredo Arena het Turkse Bursaspor met 80-67.

Bologna nam in het eerste kwart een vliegende start (25-12) en gaf die voorsprong niet meer uit handen. De Serviër Milos Teodosic blonk in het winnende kamp uit met 21 punten. Voor Bursaspor volstonden de 14 punten van Dave Dudzinski niet.

Bologna schakelde in de halve finales, waar de beslissing ook in een wedstrijd viel, het Spaanse Valencia van Sam Van Rossom uit. Bursaspor was in de halve eindstrijd de betere van Andorra.

Vorig jaar ging de eindzege naar Monaco, dat in de finale de Russen van Kazan versloeg.