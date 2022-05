Nantes legt Rennes met invaller Doku over de knie

Tait opende de score voor Rennes (32.), maar Nantes kwam net voor de pauze langszij via Coulibaly (45.). In de 71e minuut verdubbelde Pallois de score voor Nantes. Doku, die de voorbije maanden aan de kant stond, mocht in de 75e Laborde aflossen. Nantes staat na 36 speeldagen op de negende plaats in Frankrijk met 54 punten, Rennes staat vijfde met 62 punten en heeft nog steeds recht op Europees voetbal.