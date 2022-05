Hij schoot een fietser dood met zijn kalasjnikov: eerste verdachte van oorlogsmisdaad komt voor rechter

Voor het eerst sinds het begin van de invasie zal een Russische soldaat zich voor een Oekraïense rechter moeten verantwoorden voor een oorlogsmisdaad. De 21-jarige Vadim Shishimarin wordt verdacht van het doodschieten van een ongewapende 62-jarige fietser. Hij zit al in hechtenis.

Vadim Shishimarin op een foto gedeeld door de Oekraïense hoofdaanklager

De feiten deden zich voor nabij Soemy, een stad waar in de eerste weken van de oorlog hevig werd gevochten. Volgens Iryna Venediktova, de Oekraïense hoofdaanklager, maakte Shishimarin deel uit van een Russische tankdivisie. Die werd verslagen, maar de verdachte probeerde samen met vier strijdmakkers te ontkomen. Gewapend met kalasjnikov-machinegeweren vorderden ze een auto. Daarmee reden ze het dorpje Chupakhivka binnen, waar op dat moment een man naar huis fietste. Nog enkele tientallen meters en hij was er.

De 62-jarige fietser was aan het bellen en de vluchtende Russische soldaten vreesden dat hij hun positie zou doorgeven. Shishimarin zou door een open venster geschoten hebben. De man was op slag dood.

De hoofdaanklager deelde het verhaal op Facebook, maar gaf geen details over de aanhouding of een tijdstip voor het proces. Shishimarin riskeert tien jaar cel tot levenslang.

Oorlogsmisdadigers

De soldaat, mogelijk een tankcommandant, zal wellicht de eerste maar zeker niet de laatste Russische soldaat zijn die voor een Oekraïense rechter zal verschijnen. Hoofdaanklager Venediktova is al wekenlang overal in haar land bewijsmateriaal aan het verzamelen. Ze bezocht ook Boetsja en kon vorige week de identiteit onthullen van een man die daar wreedheden had begaan. Sergey Kolotsey werd als eerste aangeklaagd, voor vier moorden en marteling van nog een burger. Die man is vooralsnog spoorloos en bevindt zich wellicht op Russische bodem.

Ook de Europese Unie wil hoge officieren die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden in Oekraïne straffen. Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen suggereerde onlangs over een namenlijst te beschikken. “We weten wie jullie zijn, en jullie zullen ter verantwoording worden geroepen.” (agg)